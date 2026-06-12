Свыше 240 тыс билетов приобретено на речные суда Москвы за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост спроса связан с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением числа касс "Суда сюда!".

В 2026 году пассажиры могут выбрать один из четырех новых маршрутов: "Северный", "Исторический", "Коломенский‑экспресс" и "Северный‑экспресс". Кроме того, действуют два маршрута‑переправы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Они позволяют существенно сэкономить время в пути, при этом можно подобрать не только направление, но и теплоход с нужными опциями.

Билеты доступны на сайте и в кассах семи причалов, а оплатить их можно картой "Тройка", банковской картой, по QR‑коду или наличными.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что развитие водного транспорта и повышение комфорта пассажиров идет по поручению Сергея Собянина. По словам заммэра столицы, высокий спрос за первый месяц навигации – хороший старт сезона.

Ранее Собянин объявил о запуске четвертого маршрута регулярного речного транспорта "Лужники" – "Киевский". Маршрут объединил три района: Хамовники, Раменки и Дорогомилово. В настоящее время в пути будут доступны лишь две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский".