Путин провел в Кремле встречу с участниками СВО

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился с военнослужащими – участниками спецоперации. Беседа состоялась в День России, 12 июня, в Кремле.

В мероприятии также принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов.

"Очень рад вас видеть. Вы, наверняка, обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня – и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня", – подчеркнул Путин.

В ходе встречи президент отметил вклад участников спецоперации в защиту Родины и указал, что День России – это их день. По его словам, каждый из них выполняет свою задачу и делает это достойно. В настоящее время группировка Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.

"Я просто вас хотел увидеть, сказать вам "спасибо". И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами. Ну и с удовольствием услышал ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит, и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом", – поделился он.

Также Путин обратил внимание на роль пехоты и штурмовиков в боевых действиях. Он отметил, именно они фактически завершают выполнение боевой задачи – так было во все времена. Президент выразил признательность штурмовым подразделениям и их боевым товарищам. Кроме того, по его словам, все виды ВС РФ стараются работать так, чтобы помочь штурмовикам и минимизировать их потери.

Вместе с тем российский лидер упомянул погибшего героя России Нарана Очир-Горяева. Он назвал его светлым человеком и настоящим мужчиной. При этом он отметил, что российские власти будут работать над увековечиванием имен героев РФ, поскольку они положили свою жизнь в "фундамент укрепления России".

Ранее Путин поздравил граждан с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда являлись главными ценностями для народа. Вместе с тем он наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.