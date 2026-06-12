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12 июня, 12:46

Политика

Пашинян направил поздравительное послание Путину по случаю Дня России

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с Днем России. Послание опубликовала пресс-служба армянского премьера.

"Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства", – говорится в послании.

Пашинян также выразил уверенность, что многогранные связи народов двух стран и обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу будут и дальше способствовать "укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства. Белорусский лидер поздравил Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что РФ – это одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.

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