Численность населения Японии впервые за 42 года опустилась ниже 120 млн человек

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Численность граждан Японии впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 миллионов человек. Об этом сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составил 119 миллионов 736 тысяч 483 человека. За год число японцев сократилось примерно на 917 тысяч, или на 0,76%. Это стало крупнейшим сокращением с начала проведения исследования в 1968 году.

Сокращение численности японцев продолжается 17-й год подряд. При этом население уменьшилось во всех префектурах, кроме Токио.

За отчетный период, согласно обновленным данным, в стране умерли около 1,59 миллиона человек, тогда как число родившихся составило рекордно низкие 670 тысяч.

Одновременно с этим число проживающих в Японии иностранцев выросло примерно на 354 тысячи и достигло рекордных 4 миллионов 31 тысячи 159 человек. Рост был зафиксирован во всех префектурах страны.

Общая численность населения Японии, включая иностранцев, составила 123 миллиона 767 тысяч 642 человека, сократившись примерно на 563 тысячи. Рост населения был зафиксирован только в префектурах Тиба, Токио и Осака.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что пик численности населения планеты может быть пройден уже к 2046 году. По его словам, несмотря на рост мирового населения, темпы рождаемости устойчиво снижаются и приближаются к критической отметке.