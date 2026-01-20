Фетисов поддержал решение Бобровского вступить в драку с Недельковичем

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский действовал правильно, когда вступился за своего сокомандника и начал драку с американским голкипером "Сан-Хосе" Алексом Недельковичем. Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Вратари – это часть команды, Сергей Бобровский сразу отреагировал на то, что происходило у ворот соперника. Он поступил абсолютно правильно. И ничего страшного в этом нет", – пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сама потасовка началась в третьем периоде, когда Неделькович несколько раз ударил хоккеиста "Флориды".

Сразу после этого к спортсменам подъехал Бобровский и включился в драку. В результате оба вратаря получили по 5 минут штрафа и по 2 минуты за то, что покинули ворота.