24 января, 16:45

Политика
Axios: новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе – СМИ

Фото: depositphotos/JaneUK

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники среди украинских чиновников.

По его информации, трехсторонние переговоры прошли "позитивно и конструктивно".

Первая часть переговоров между представителями РФ, США и Украины прошла 23 января. СМИ, ссылаясь на администрацию Белого дома, сообщили, что она была продуктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что на переговорах должны были обсуждать вопрос Донбасса. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается.

Второй день переговоров по Украине стартовал 24 января. По данным журналистов, американская сторона в ходе консультаций проявляла достойную выдержку. Спустя несколько часов стало известно, что трехсторонняя рабочая встреча завершилась, и российская делегация вернулась в отель.

Первый раунд трехсторонней встречи РФ, США и Украины завершился в Абу-Даби

Сюжет: Переговоры по Украине
