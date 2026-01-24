Представители США в Москве проинформировали правительство РФ о контактах с Киевом и ЕС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Высокопоставленные представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать правительство РФ об итогах своих контактов с Украиной и ЕС. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По словам дипломата, переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые прошли в ночь с 22 на 23 января в Кремле, были "полезны во всех смыслах для обеих сторон".

Он подчеркнул, что американская сторона проинформировала руководство РФ по итогам своих контактов с украинцами и европейцами, чтобы совместно с Москвой определить параметры дальнейших действий.

Также Полищук добавил, что делегации обсуждали вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается. По его словам, сейчас важно имплементировать формулу, которая была согласована в Анкоридже в ходе переговоров РФ и США.