Трамп назвал хорошим контакт с Зеленским в Давосе

Фото: whitehouse.gov

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе прошла хорошо. Такую оценку дал глава Белого дома во время общения с прессой.

Также глава Соединенных Штатов уточнил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от Владимира Путина, Трамп отметил, что главной целью является завершение военных действий.

"Мы надеемся, что <...> (конфликт. – Прим. ред.) завершится", – отметил американский президент.

В этом контексте он также упомянул о том, что в ближайшее время его российский коллега примет представителей администрации США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Трехсторонняя встреча должна состояться в столице в четверг, 22 января, после 19:00 или 20:00 по московскому времени. В ходе мероприятия продолжится обсуждение тем украинского кризиса, а также сопутствующих вопросов, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, Уиткофф назвал свой визит в Москву важным. Он также отмечал, что урегулирование ситуации на Украине свелось к обсуждению одного ключевого вопроса, что свидетельствует о том, что стороны подошли к финальному этапу решения проблемы.

