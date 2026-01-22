Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 18:07

Политика

Трамп назвал хорошим контакт с Зеленским в Давосе

Фото: whitehouse.gov

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе прошла хорошо. Такую оценку дал глава Белого дома во время общения с прессой.

Также глава Соединенных Штатов уточнил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от Владимира Путина, Трамп отметил, что главной целью является завершение военных действий.

"Мы надеемся, что <...> (конфликт. – Прим. ред.) завершится", – отметил американский президент.

В этом контексте он также упомянул о том, что в ближайшее время его российский коллега примет представителей администрации США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Трехсторонняя встреча должна состояться в столице в четверг, 22 января, после 19:00 или 20:00 по московскому времени. В ходе мероприятия продолжится обсуждение тем украинского кризиса, а также сопутствующих вопросов, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, Уиткофф назвал свой визит в Москву важным. Он также отмечал, что урегулирование ситуации на Украине свелось к обсуждению одного ключевого вопроса, что свидетельствует о том, что стороны подошли к финальному этапу решения проблемы.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика