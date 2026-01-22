Форма поиска по сайту

22 января, 10:53

Политика

Уиткофф заявил, что после визита в Москву отправится в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Zuma

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после визита в Москву отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию на Украине на уровне рабочих групп. Такое заявление он сделал на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"В Абу-Даби (будут функционировать. – Прим. ред.) рабочие группы, военные с военными, (будут обсуждаться вопросы. – Прим. ред.) процветания (экономики. – Прим. ред.)", – цитирует политика ТАСС.

Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер приедут в Москву 22 января для встречи с Владимиром Путиным. Стороны проведут переговоры по урегулированию на Украине.

Вместе с тем в рамках Всемирного экономического форума в Давосе спецпредставитель американского лидера и Кушнер встретились с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта. Кроме того, украинская делегация подняла тему экономического развития страны.

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

