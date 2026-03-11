Форма поиска по сайту

11 марта, 09:06

Транспорт

Мотоциклистам рекомендовали не выезжать на столичные дороги из-за неустойчивой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклистам стоит воздержаться от поездок по столичным дорогам, а автомобилистам – не спешить с заменой зимней резины на летнюю. Об этом предупредил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Как пояснили в департаменте, температура воздуха пока не достигла устойчивых плюсовых значений и на сегодняшний день остается нестабильной.

Вместе с тем эксперты предупредили водителей о возможных вечерних локальных пробках в центре мегаполиса, на Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и на магистралях, ведущих за пределы города.

"Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Хорошего дня!" – заключили в Дептрансе.

На текущей неделе москвичей ожидает теплая и солнечная погода. В частности, столбики термометра днем будут подниматься до плюс 5–10 градусов. В свою очередь, ночные значения будут достигать около 0 градусов или выше.

Тем не менее по утрам и вечерам на дорогах будет образовываться гололедица. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 субботы, 14 марта.

Весна пришла в Москву с опережением климатического графика на 10 суток

транспортпогодагород

