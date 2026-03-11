Песков заявил, что ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску будут определять российские военнослужащие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, военные работают планомерно.

"Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима", – подчеркнул Песков.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с атакой 11 марта в регионе объявлено днем траура.

Известно, что удар по Брянску был совершен ракетами Storm Shadow. Сейчас следователи следственного управления СК РФ проводят осмотр на месте ЧП. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба.

Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. Соболезнования погибшим и пострадавшим также выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также он предложил властям Брянска свою помощь.