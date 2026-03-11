Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск 10 марта 7 ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате удара 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. В настоящий момент госпитализировано 29 пострадавших, среди них 1 ребенок. Его состояние оценивается как стабильное.

В Брянск из Москвы уже прибыли 8 реанимационных бригад. 9 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое или крайне тяжелое, будут транспортированы в специализированные федеральные медицинские центры столицы.

Богомаз добавил, что в больницах Брянска остаются 20 пострадавших в стабильном состоянии, еще 13 была оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение. Кроме того, на базе областной больницы № 1 открыта горячая линия, с помощью которой можно узнать о состоянии пострадавших. Для этого следует позвонить по номеру (4832) 32-95-71.

Вместе с тем пожарные работы по ликвидации возгорания, которое возникло в результате ракетного удара, были завершены в 23:39 10 марта, уточнил глава региона. В штатном режиме организованно движение пассажирского и личного транспорта.

Сейчас на месте атаки проводят осмотр сотрудники следственного управления СК РФ.

"Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения", – добавил губернатор.

Комментируя ракетный удар украинских войск по Брянску, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, выразил погибшим и пострадавшим соболезнования. Он также предложил властям Брянска свою помощь.

