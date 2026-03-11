Фото: телеграм-канал Baza

Сбои в работе аэропорта Пхукета сохранятся до ночи и скажутся на полетной программе. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что три самолета, которые должны были вылететь днем в Москву и Казань, сдвинуты на 18:00. Задержка составляет от 5 до 7 часов. Кроме того, стоит в очереди самолет авиакомпании Azur Air, не успевший подняться в воздух до ЧП.

Корректировки рейсов в аэропорту Пхукета произошли после жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express. Сроки восстановления нормальной работы авиагавани пока не определены.

При этом пассажиры воздушного судна не пострадали. Согласно результатам предварительного расследования, в результате инцидента было повреждено переднее шасси, из-за чего самолет невозможно было сразу убрать с взлетно-посадочной полосы.