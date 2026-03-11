Форма поиска по сайту

11 марта, 13:25

Общество

Врачи Одинцовской больницы удалили пациентке опухоль размером 23 сантиметра

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Одинцовской больницы спасли 59-летнюю женщину с двумя крупными опухолями в малом тазу, которые вызвали увеличение живота, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что одно образование размером 23 сантиметра находилось в области матки, второе – 15 сантиметров – возле мочевого пузыря. Также наблюдались увеличение селезенки и изменения в поджелудочной железе. Онколог подтвердил, что образования доброкачественные.

Из-за врожденных аномалий и перенесенной в детстве реконструктивной операции анатомия пациентки отличалась от стандартной. Ранее врачи рекомендовали ей пожизненный прием лекарств, но последние 30 лет женщина их не принимала.

Для хирургического лечения ее перевели в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Женщине потребовалась срочная операция, отметил руководитель отделения оперативной гинекологии института Александр Попов.

"Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности. Принимая во внимание нетипичную анатомию, высокий риск травматизации близлежащих органов, невозможность установки мочевого катетера в мочевой пузырь, было решено произвести надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон", – пояснил врач.

Операция прошла успешно, на шестые сутки пациентку выписали.

Ранее московские врачи обнаружили у 15-летней девочки редкое заболевание во время плановой операции по удалению аппендикса. Медики выявили лимфангиому брыжейки подвздошной кишки – доброкачественное новообразование размером 5 на 3 сантиметра.

