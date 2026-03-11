МИД: Россия решительно осуждает террористическую атаку ВСУ на Брянск

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона решительно осуждает сознательно спланированную террористическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Под прицельный обстрел в Советском районе города попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров", – отмечается в сообщении.

Как указали в министерстве, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данную атаку "успешной операцией" ВСУ.

В МИД подчеркнули, что применение подобных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов. При этом ракеты были использованы на фоне активизации политико-дипломатических усилий России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского кризиса.

По словам дипломатов, Лондон и другие западные столицы таким образом хотят сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий.

"Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, <…> дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного гуманитарного права", – заключили в МИД.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. В результате 7 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с атакой 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По версии следствия, атака была организована при участии разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также представителей высшего руководства страны.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации. По ее словам, реакция ведомства на атаку ВСУ была явно необъективной и односторонней.