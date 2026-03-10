Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.

По словам главы региона, есть погибшие и раненые. В настоящее время реализуются меры по локализации и ликвидации последствий атаки.

В частности, в Советском районе выявлено задымление. В связи с этим Богомаз посоветовал местным жителям ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Брянской области сообщила, что раненым уже оказывается необходимая медпомощь. Также открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших. Можно позвонить по номеру телефона 8 (962) 138-15-15.

Ранее два человека погибли, еще четыре пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область.

Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что противник нанес не менее семи ударов по населенным пунктам. В частности, в результате попадания снаряда в автомобиль в Пологах погибла супружеская пара.

Помимо этого, атакам подвергся Бердянск, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки был ранен мужчина, ему оказывалась медицинская помощь.

