10 марта, 19:44
ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.
По словам главы региона, есть погибшие и раненые. В настоящее время реализуются меры по локализации и ликвидации последствий атаки.
В частности, в Советском районе выявлено задымление. В связи с этим Богомаз посоветовал местным жителям ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях.
В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Брянской области сообщила, что раненым уже оказывается необходимая медпомощь. Также открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших. Можно позвонить по номеру телефона 8 (962) 138-15-15.
Ранее два человека погибли, еще четыре пострадали в результате украинских атак на Запорожскую область.
Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что противник нанес не менее семи ударов по населенным пунктам. В частности, в результате попадания снаряда в автомобиль в Пологах погибла супружеская пара.
Помимо этого, атакам подвергся Бердянск, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки был ранен мужчина, ему оказывалась медицинская помощь.
