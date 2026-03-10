Форма поиска по сайту

Трое детей пострадали при атаке БПЛА в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Украинские беспилотники атаковали АЗС в Токмакском округе Запорожской области, повреждения получил автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате пострадали трое учеников и их тренер, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Раненых доставили в больницу, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава области добавил, что находится на связи с оперативными службами.

Ранее сообщалось, что украинские войска провели за сутки не менее 7 атак на населенные пункты Запорожской области. В частности, в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в Пологах погибла супружеская пара.

Также атакам подвергся Бердянск, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Кроме того, в Васильевском муниципальном округе при атаке на село Скельки пострадал мирный житель. Без света остался 61 населенный пункт, всего отключение электроснабжения затронуло почти 30 тысяч абонентов.

происшествиярегионы

