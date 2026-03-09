Первый за девять суток самолет из Катара приземлился в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Первый за девять суток пассажирский самолет из Катара приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиагавань.

"Борт из Дохи приземлился в 17:52 по московскому времени", – сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет приземлился на восемь минут раньше расчетного времени.

В российском посольстве в Катаре заявляли, что приоритет при составлении списков пассажиров отдавался гражданам с детьми, пенсионерам, которым необходима экстренная медпомощь, а также тем, кто не смог улететь из Катара 28 февраля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства, а также военные базы Штатов в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за этого ряд стран Персидского залива ввели ограничения на использование воздушного пространства. В частности, как сообщили СМИ, в ОАЭ данные меры могут продлиться до 16 марта.

В Минтрансе РФ заявили, что более 7,5 тысячи человек планируется перевезти в Россию на 33 рейсах из стран Ближнего Востока. С 2 по 8 марта в Россию уже прибыли свыше 45 тысяч пассажиров.