МИД Британии сообщил о лишении российского дипломата аккредитации

Министерство иностранных дел Великобритании решило отозвать аккредитацию российского дипломата после высылки сотрудника британского посольства из Москвы. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

Для того чтобы сообщить эту информацию, министерство вызвало российского посла. Там предупредили, что все дальнейшие действия России будут расцениваться как эскалация и не останутся без ответа.

В конце марта стало известно, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус был лишен аккредитации за подрывную деятельность.

Силовики установили, что при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал недостоверные данные. Кроме того, он пытался выведать чувствительную информацию в ходе неофициальных встреч с российскими экономическими экспертами.

