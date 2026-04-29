Экс-бойфренд Ким Кардашьян заявил о сексе с 12 500 женщинами

Рэпер Ray J (настоящее имя – Уильям Рэй Норвуд – младший. – Прим. ред.), бывший бойфренд модели Ким Кардашьян, в новом выпуске подкаста Funky Friday признался, что за свою жизнь переспал с 12 500 женщинами.

По его словам, он устроил вечеринку, когда число девушек превысило 10 000. На праздник пришли 400–500 любовниц исполнителя, чтобы его поддержать. В ходе разговора количество его партнерш резко возросло до 12 500.

Отвечая на вопрос о том, что для достижения подобного количества нужно было бы спать с 1,5 тысячами женщин ежедневно на протяжении 30 лет, Уильям заявил, что математика в его случае другая, поскольку во время гастролей он думает о 5–10 женщинах в день.

Рэперу 45 лет, 4 из них артист провел в браке.

Ранее экс-супруг Кэти Перри, актер и комик Рассел Брэнд признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Он рассказал, что вступал в связь с 16-летними девушками, когда ему самому было около 30 лет.

По его словам, это произошло в Европе и в Великобритании, где возраст согласия, как он утверждал, составляет 16 лет.