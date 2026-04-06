Блогер Самойлова рассказала, что ее называли терпилой после измены Джигана

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогер Оксана Самойлова вспомнила, как в 2020 году после измены рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.) ее называли терпилой, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пост блогера в телеграм-канале.

Также девушка призналась, что сталкивается с хейтом после развода с рэпером. По словам Самойловой, ее ненавидят за то, что она "выбрала себя".

Вследствие чего блогер сделала вывод, что жить нужно по сердцу, отметив, что у каждого человека есть только одна жизнь.

Самойлова инициировала бракоразводный процесс в октябре 2025 года. Суд дал паре 2 месяца для примирения, однако они не смогли наладить отношения. Тогда блогер заявляла, что не видела мужа на протяжении этого времени.

Однако процесс расторжения брака был приостановлен после того, как Джиган подал встречный иск, в котором потребовал признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин отмечал, что документ был подписан в тот период, когда исполнитель проходил лечение и находился в уязвимом состоянии.

По данным документа, практически все имущество, нажитое супругами за время брака, должно было перейти в собственность Самойловой.

В результате экс-супруги заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства. СМИ писали, что Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально развел пару.