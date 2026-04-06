Расписание ряда пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится в апреле

В апреле изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.

Изменения затронут расписание некоторых пригородных электропоездов 6, 9, 13 и 16 апреля в связи с ремонтом на станции Коромыслово Северной железной дороги, которая граничит со столичной магистралью и участвует в пропуске пассажирских поездов в Москву и обратно.

В расписание пригородных поездов внесены корректировки: у ряда составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути. Некоторые электрички, курсирующие между Москвой, Сергиевым Посадом, Пушкино, Красноармейском и Болшево, исключены из расписания.

В МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

