06 апреля, 23:22

Транспорт

Расписание ряда пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В апреле изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.

Изменения затронут расписание некоторых пригородных электропоездов 6, 9, 13 и 16 апреля в связи с ремонтом на станции Коромыслово Северной железной дороги, которая граничит со столичной магистралью и участвует в пропуске пассажирских поездов в Москву и обратно.

В расписание пригородных поездов внесены корректировки: у ряда составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок в пути. Некоторые электрички, курсирующие между Москвой, Сергиевым Посадом, Пушкино, Красноармейском и Болшево, исключены из расписания.

В МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск начали курсировать между Россией и Белоруссией. Раньше аналогичный путь между Смоленском и Витебском занимал до 5 часов, а теперь на пригородном поезде можно доехать за 2 часа.

"Новости дня": изменено расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов"

транспорт

