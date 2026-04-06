ТАСС: Зеленский перестал интересоваться событиями на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский утратил интерес к текущим событиям на фронте, из-за чего главком ВСУ Александр Сырский уже около двух месяцев не может добиться аудиенции украинского лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Утверждается, что все внимание Зеленского на сегодня сконцентрировано на главе генштаба украинской армии Андрее Гнатове и министре обороны Украины Михаиле Федорове. Это связано с планами Киева "обогатиться на коррупционных схемах по продаже вооружения странам Ближнего Востока и проектах по дальнейшей цифровизации в ВСУ".

При этом Зеленский продолжает вовлекать свою страну в конфликт на Ближнем Востоке, считая, что боевые действия США в этом регионе снижают рейтинги американского лидера Дональда Трампа и давление Вашингтона на Киев.

Ранее в Иране заявили, что считают Украину причастной к военным действиям США и Израиля против своей страны из-за отправки в зону конфликта на Ближнем Востоке специалистов по БПЛА.

В МИД Ирана добавили, что власти стран Ближнего Востока не так наивны, чтобы вестись на "уговоры" Зеленского. В ведомстве отметили, что сотрудничество государств Ближневосточного региона с Украиной стало бы "катастрофическим просчетом".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.