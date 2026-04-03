Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 14:30

Политика

Зеленский заявил, что Украина хочет получить комплексы THAAD от стран Ближнего Востока

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание получить американские противоракетные комплексы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которыми располагают страны Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Таких систем нет и в Европе", – отметил Зеленский.

Стоимость одной батареи THAAD оценивается примерно в 1–2,7 миллиарда долларов, а ракеты к установке обойдутся еще в 12–15 миллионов долларов.

При этом шансы на передачу Украине такой дорогостоящей системы невысоки, особенно на фоне ударов Ирана по ряду стран Ближнего Востока, утверждают журналисты.

Ранее Зеленский заявлял о своей готовности прекратить огонь в зоне СВО на Пасху, если такое предложение поступит от России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснял, что украинский президент стремится к любому перемирию, независимо от его названия, поскольку ситуация на передовой складывается не в пользу Киева.

В МИД России назвали пасхальное перемирие очередной пиар-акцией Зеленского.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика