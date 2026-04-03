Зеленский заявил, что Украина хочет получить комплексы THAAD от стран Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание получить американские противоракетные комплексы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которыми располагают страны Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Таких систем нет и в Европе", – отметил Зеленский.

Стоимость одной батареи THAAD оценивается примерно в 1–2,7 миллиарда долларов, а ракеты к установке обойдутся еще в 12–15 миллионов долларов.

При этом шансы на передачу Украине такой дорогостоящей системы невысоки, особенно на фоне ударов Ирана по ряду стран Ближнего Востока, утверждают журналисты.



Ранее Зеленский заявлял о своей готовности прекратить огонь в зоне СВО на Пасху, если такое предложение поступит от России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснял, что украинский президент стремится к любому перемирию, независимо от его названия, поскольку ситуация на передовой складывается не в пользу Киева.

В МИД России назвали пасхальное перемирие очередной пиар-акцией Зеленского.

