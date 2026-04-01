Решение украинского лидера Владимира Зеленского о выводе украинских войск за пределы административных границ Донецкой Народной Республики (ДНР) позволило бы спасти большое количество жизней и остановить горячую фазу конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, украинский лидер должен принять это решение "уже сегодня", хотя это стоило сделать "еще вчера".

Песков подчеркнул, что речь идет не о каких-либо временных сроках, а о необходимости этого шага – вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса, за который Зеленскому предстоит взять на себя ответственность.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о паузе в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, Песков опроверг предположения о том, что она связана с ожиданием выполнения Киевом условий по выводу войск в двухмесячный срок.

Как пояснил пресс-секретарь, возникшая пауза обусловлена занятостью американских переговорщиков, которые в настоящий момент сосредоточены на решении вопросов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. По этой причине, отметил он, они не могут быть активно вовлечены в процесс трехсторонних переговоров по украинской тематике.

Ранее сообщалось, что большинство сторонников референдума на Украине – 71% – выступают за вывод войск из Донбасса ради завершения войны. Среди противников вывода войск за референдум высказались лишь 39%. Саму идею о проведении референдума поддерживает половина опрошенных украинцев.