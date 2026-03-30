Зеленский заявил, что готов к пасхальному перемирию

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прекращению огня на Пасху, если такое предложение поступит от России. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское издание.

Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании украинского конфликта.

Он отметил, что надеется на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы те заключили сделку. По словам американского лидера, он хотел бы добиться этого до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.

