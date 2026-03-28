Власти Турции рассчитывают на возобновление переговоров по Украине в апреле

В Турции рассчитывают на возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

"Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. <…> свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили", – сказал собеседник агентства.

Турецкий дипломатический источник до этого рассказал, что Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по украинскому урегулированию.

В Кремле ранее сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины в данный момент находится на паузе. Конкретной даты и места новой трехсторонней встречи пока нет, указывали в МИД РФ.

Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что украинские власти, отказываясь от мирных переговоров, вскоре могут столкнуться с новыми условиями.