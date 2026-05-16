Аэропорт Внуково возобновил работу

Ограничения сняты в столичном аэропорту Внуково. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 16 мая меры были объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Гавани не принимали и не отправляли рейсы.

Спустя время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки ограничений на использование воздушного пространства. При этом ограничения на полеты были сняты в Домодедово и Жуковском.

