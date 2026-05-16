Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в обозримой перспективе

Москва не исключает новых контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в обозримом будущем. Однако точной информации по встрече пока нет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, контакты РФ с США находятся на высоком уровне и идут интенсивно, однако частота контактов зависит от прогресса по основным вопросам.

"Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно. Но есть и обратная зависимость: движение – это производная контактов. Есть баланс того и другого", – добавил замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пока не делали шагов для улучшения отношений с Россией. Он отметил, что в настоящий момент нет четких планов по визиту в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, однако Кремль рассчитывает на продолжение этого формата. По словам Пескова, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник российского лидера Юрий Ушаков.

