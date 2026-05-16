16 мая, 10:33

Транспорт

Парад поездов к 91-летию Московского метро начался на Кольцевой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Торжественный парад поездов в честь 91-й годовщины Московского метрополитена стартовал на станции "Комсомольская" Кольцевой линии.

Перед началом мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил несколько композиций, посвященных подземному виду транспорта. Первый замначальника службы подвижного состава Антон Мокрушин в ходе мероприятия поздравил с днем рождения подземки ее сотрудников и пассажиров.

В параде принимают участие девять составов разных поколений: ретропоезд "Сокольники", "Номерной", "Красная стрела", "81-717.6", "Русич", "Ока", "Баклажан", "Москва", "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026".

Прокатиться на поездах можно 16 и 17 мая с 09:00 до 20:00.

Также в честь дня рождения метрополитена на станции "Партизанская" организована выставка ретротехники и спецтехники.

Ранее Сергей Собянин поздравил Московский метрополитен с 91-летием. Через город протянулись 16 линий метро, соединив между собой районы и округа, а также связав поколения и судьбы людей.

Благодаря беспрецедентным темпам метростроения за последние 15 лет более 90% москвичей живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса.

День рождения Московского метрополитена будут праздновать три дня

