Тематическая навигация и стикеры появились в столичном метро к его 91-летию

Фото: depositphotos/aleoks

Порядка 900 тематических указателей и стикеров разместили в столичном метрополитене в честь его 91-летия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"Праздничное навигационное оформление получили 9 станций, а также поезда на 15 линиях метро – там появились стикеры с необычной трактовкой знакомой фразы "Не прислоняться". Обновленная навигация останется на станциях до 29 мая включительно", – уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь привычные стикеры в вагонах дополнены праздничными пожеланиями. Например, рядом с надписью "Не прислоняться" пассажиры могут увидеть напоминание чаще улыбаться или не забыть поздравить метро с днем рождения.

Кроме того, на цифровых указателях станций "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии разместили поздравления с 91-летием метрополитена, используя главный символ подземки – букву "М".

На дверях станций, в свою очередь, можно увидеть добрые пожелания и игру слов, связанную с названиями самих станций. В частности, "Хорошёво" Московского центрального кольца превратилось во "Все будет Хорошево", а "Солнцево" – в "С метро любой хмурый день превращается в Солнцево".

Аналогичные надписи можно встретить на станциях "Сокольники" и "Спортивная" Сокольнической линии, "Строгино" и "Крылатское" Арбатско-Покровской, "Деловой центр" Филевской и Солнцевской, а также "Бабушкинская" Калужско-Рижской и "Добрынинская" Серпуховско-Тимирязевской.

В честь праздника особенный дизайн получила станция "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Под потолочным сводом специалисты разместили более 300 элементов тематического декора, а в холле добавили инсталляцию из шаров и макетов поездов таких серий, как "А", "Е" и "Москва-2020". Увидеть украшения можно будет до 29 мая.