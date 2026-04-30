Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 09:45

Более 20 вагонов серии "Москва-2026" вышли на обкатку на Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 24 вагона новейшей серии "Москва-2026" начали обкатку на Замоскворецкой линии метро, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что первый состав серии появился на линии в конце 2025 года. Пассажиры сразу оценили его удобство: сквозные проходы, свыше 400 разъемов для зарядки гаджетов и обновленные сиденья. Кроме того, двери стали на 32% шире, чем у "Номерных" поездов.

Пока состав накатывает 300 километров без пассажиров. Специалисты метро тестируют оборудование внутри вагонов и под ними, оценивают состояние ходовой части, работу дверей и плавность движения, а также контролируют освещение в салоне, уровень вибрации, функционирование фар и эффективность торможения.

В данный момент Москва является лидером среди европейских и американских городов по темпам обновления поездов метро. Доля нового подвижного состава достигает уже 80%, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С марта 2024 года мы обновили поезда Замоскворецкой линии уже на 65%. В обкатку здесь поступили еще 24 вагона. Если в ходе испытаний обнаруживают даже незначительные недочеты, их оперативно устраняют", – добавил он.

Ранее в поезда на Замоскворецкой линии внедрили нейроголос. Пока его можно услышать в трех составах, но до конца года он появится во всех вагонах, курсирующих на линии. Аудиосообщения озвучивают информацию о 24 станциях и 18 пересадках на другие ветки метро, МЦК и МЦД.

