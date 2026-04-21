В Москве запустили посвященный 111-летию Киностудии Горького поезд

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвященный 111-летию Киностудии Горького. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Состав будет курсировать на Калужско-Рижской линии в течение полугода. В вагонах пассажиры узнают:

о становлении киностудии с момента ее основания в 1915 году и до нынешнего времени;

об истории появления фильмов "Гостья из будущего", "Семнадцать мгновений весны" и других;

о создании первой в мире студии, где снимали кино для детей и подростков.

Кроме того, горожане и туристы увидят свыше 75 архивных фотографий актеров и узнают о современном кино, которое выпускает киностудия.

Это уже четвертый тематический поезд, вышедший на линии метро в 2026 году, а также первый, посвященный кинематографу, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Помимо запуска тематических поездов в метро, ранее провели около 8 выставок о современных кинокартинах, а еще выпускали тематические карты "Тройка" к премьерам фильмов", – добавил он.

Ранее в столице появился тематический состав к 250-летию со дня основания Большого театра России. Благодаря ему пассажиры познакомятся с историей учреждения и театральной жизнью. Поезд в течение 6 месяцев будет проезжать по Кольцевой линии.