Тематический поезд запущен в московском метро к 250-летию со дня основания Большого театра

Тематический поезд запущен в столичном метро к 250-летию со дня основания Большого театра России. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Благодаря этому поезду пассажиры смогут узнать историю основания Большого театра и о том, что скрывается "за кулисами" театральной жизни. Кроме того, горожане смогут по фотографиям ознакомиться со значимыми представлениями из текущего репертуара, а также с известными артистами, режиссерами, дирижерами и хореографами.

Помимо этого, жители и гости столицы увидят, как Большой театр развивается в настоящее время и какие изменения произошли с приходом советского и российского дирижера Валерия Гергиева, который является гендиректором учреждения.

Сам Гергиев заявил, что горд находиться в одном из самых динамичный городов мира – в Москве. Он заявил, что успешно сотрудничает не только Сергеем Собяниным, но и с его заместителями. По его словам, это взаимодействие приносит результаты, в том числе указав на запуск поезда в честь 250-летия со дня основания Большого театра России.

"Надеемся, что он станет неожиданным подарком пассажирам московского метро. Мы надеемся ощутимо обогатить культурную жизнь Москвы. Мы наращиваем темпы, наша афиша становится богаче, интереснее", – добавил Гергиев.

Он уточнил, что основное празднование 250-летия Большого театра запланировано на декабрь. Гергиев в лице заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова также поблагодарил правительство Москвы во главе с мэром города.

"Будем дружить, обогатим культурную жизнь столицы нашей Родины!" – заключил гендиректор Большого театра России.

В свою очередь, Ликсутов поздравил коллектив Большого театра с 250-летием. Он назвал эту дату значимой не только для Москвы, но и для России. По его словам, данное культурное учреждение является одним из ключевых символов города.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности заявил, что поезд, запущенный в столичном метро, будет в течение 6 месяцев проезжать по Кольцевой линии.

"Уверен, он станет настоящим послом Большого театра в метро и позволит миллионам пассажиров по-новому открыть для себя его богатую историю. Приглашаю всех в поездки по столице и в наш новый поезд, посвященный великому театру!" – подытожил Ликсутов.

