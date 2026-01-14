57 тематических поездов запустили в Московском метрополитене в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году в метро Москвы были запущены 57 тематических поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы стремимся к тому, чтобы поездки всегда оставались для пассажиров не только комфортными, но и интересными", – поделился заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Например, что 6 составов в прошлом году посвятили российским регионам: Новгородской, Тульской, Орловской и Вологодской областям, Республике Карелия и Дальневосточному федеральному округу.

Также начали курсировать 4 состава, которые посвящены юбилеям организаций: 80 лет Росатому, 65 лет РУДН, 35 лет МЧС России и 10 лет телеканалу "Матч ТВ". Кроме того, запущены 2 тематических поезда, посвященных государственным службам: скорой медицинской помощи и "Мои документы".

Появился поезд ко Дню анимации, в котором можно увидеть героев мультфильмов "Фиксики", "Смешарики" и "Финник". Курсирует и "Олимпийский экспресс", который рассказывает пассажирам об истории спортивных дисциплин. А 24 состава были украшены к Новому году.

Ранее столичный Дептранс выпустил тематический билет "Единый" к Новому году. Праздничные билеты были подготовлены совместно с проектом "Зима в Москве". В департаменте отметили, что тематические проездные уже стали традицией. Это помогает создать праздничное настроение у горожан.