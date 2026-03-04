Форма поиска по сайту

04 марта, 13:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин включил пять новых площадок в программу реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве на пять адресов расширился перечень площадок, где планируется построить жилье по программе реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства города.

Новые площадки находятся в четырех районах. Общая площадь будущей жилой недвижимости на этих территориях составит 76,1 тысячи квадратных метров, что позволит расселить 15 старых домов. Комфортное жилье получат 2,8 тысячи человек.

Адреса новых площадок:

  • улица Сталеваров, владение 12Г;
  • Нагатинская набережная, владение 14;
  • Артековская улица, владение 9;
  • Варшавское шоссе, владение 80; Чонгарский бульвар, владение 1;
  • Летная улица, владение 4.

В 2025 году столица поставила несколько рекордов по вводу жилья, возведенного на средства городского бюджета. В прошлом году ввод жилья по реновации достиг 2,3 миллиона квадратных метров, а в 2024-м составил около 1,3 миллиона. В данный момент городская программа выполнена более чем на 25%.

Около 85 тыс семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве

