Reuters: взрыв произошел на танкере у берегов Кувейта

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Взрыв произошел на танкере у берегов Кувейта, сообщает Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По предварительной информации, экипаж судна не пострадал. В результате взрыва началась утечка нефти из грузового резервуара. Также отмечается, что танкер набирает воду.

"Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район", – передает издание слова представителя UKMTO.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также Иран пригрозил, что будет уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив. Особенно это касалось судов, перевозящих нефть.