КСИР пригрозил уничтожить любое судно в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив. Об этом в интервью иранскому агентству ISNA заявил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.

"Мы не позволим и капли нефти покинуть регион", – подчеркнул он.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, к которой привели удары Израиля и США по Ирану.

Первый танкер в проливе был атакован в воскресенье, 1 марта. Судно якобы пыталось незаконно переплыть акваторию, несмотря на запрет.

Второе судно, пытавшееся незаконно пройти через Ормузский пролив, стало целью удара в понедельник, 2 марта. По сообщениям СМИ, оно пошло ко дну.