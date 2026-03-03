Tasnim: США и Израиль возобновили атаки на Тегеран с самолетов

Фото: ТАСС/Zuma/TheNEWS2

США и Израиль начали новую серию ударов по столице Ирана Тегерану в ночь на вторник, 3 марта. Об этом сообщает иранское новостное агентство Tasnim.

Отмечается, что атаки ведутся с воздуха: взрывы фиксируются в разных частях города. Удары возобновились после непродолжительного затишья.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила, что ВВС страны нанесли в Тегеране серию ударов по иранскому управлению телерадиовещания. В результате цель была уничтожена.

Тем не менее в Иране опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что израильские удары не повлекли нарушений в работе государственного ТВ.

Израиль и Штаты нанесли первые удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил проведение в Иране наземной операции. По его словам, американский лидер Дональд Трамп допускает этот вариант развития событий для достижения поставленных целей.