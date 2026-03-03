В Ленинградской области неделю ищут ушедшего из дома 17-летнего подростка

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

В Ленинградской области ищут 17-летнего подростка, который пропал 25 февраля. Об этом сообщили в петербургском поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Молодой человек ушел из дома в поселке Янино-1 во Всеволожском районе и не вернулся. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве, уточнили в следственном управлении СК по Ленобласти.

Идут следственные и другие действия. Парня ищут волонтеры поисковых отрядов "Северо-Запад" и "ЛизаАлерт". По данным следователей, в понедельник, 2 марта, его видели на станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге.

При этом мама подростка заявила РИА Новости, что уверена в том, что ее сын находится под влиянием мошенников и выполняет их указания.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение, заявив по телефону экстренным службам, что ее держат в подвале. Городской отряд полиции и волонтеры начали поиски. В ходе нескольких часов были обследованы подвалы, а также технические помещения и гаражные массивы по всему городу. Позже девочка призналась, что хотела понять, насколько далеко зайдет расследование полиции.

