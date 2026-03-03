Часть крыши обрушилась над стеной Нижегородского кремля

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

В нижегородском кремле обрушился участок крыши над проходом между двумя башнями. Об этом РИА Новости сообщили в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Пока проводятся противоаварийные работы, в рамках которых устанавливают временные деревянные конструкции, чтобы восстановить поврежденный участок прясла. Срок проведения этих работ составляет 3 дня, до 6 марта, после чего планируется восстановление туристического маршрута по пряслу.

В дальнейшем музей намерен разработать научно-проектную документацию для ремонтно-реставрационного восстановления прясла. Завершить эти работы планируется до конца мая 2026 года.

