Обрушение козырька здания произошло в Кожевническом проезде

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Кожевническом проезде Москвы ограничено движение транспорта из-за обрушения козырька здания, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Уточняется, что движение ограничено в районе дома 3. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники ГАИ. Они осуществляют регулировочно-распорядительные действия, чтобы отвести транспорт на соседние улицы.

По данным Агентства "Москва", обрушился козырек здания бизнес-центра "Ривер Плэйс". Он рухнул из-за накопившегося снега. При этом повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее в Котовске Тамбовской области мужчина погиб при обрушении козырька на входе в хирургическое отделение. Объект обрушился из-за большого количества снега. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

