В Подмосковье экс-полицейского будут судить за подброшенные 10 лет назад наркотики

Фото: depositphotos/andreyuu

Одинцовский городской суд Подмосковья рассматривает уголовное дело бывшего полицейского, который 10 лет назад за взятку от заказчицы подбросил ее мужу наркотики, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

По версии следствия, осенью 2014 года полицейский согласился задержать мужчину с наркотиками за взятку, полученную от его жены. Не имея законных оснований для задержания, он и его соучастники доставили потерпевшего в отделение. В ходе досмотра в присутствии двух знакомых понятых полицейские поместили в носок с левой ноги мужчины героин.

В отношении задержанного завели уголовное дело о наркотиках. После его ареста исполнители получили от заказчицы 800 тысяч рублей.

В марте 2016 года Одинцовский суд оправдал мужчину и признал за ним право на реабилитацию, освободив из-под стражи в зале суда. Теперь суд рассмотрит дело полицейского, которому предъявили обвинения в получении взятки, незаконном хранении наркотических средств и превышении должностных полномочий.

Ранее стало известно, что в Липецке суд арестовал мать, которая подозревается в покушении на убийство своих детей. Женщина дала детям препараты с седативным, снотворным и противосудорожным действием, а также приняла их сама. О случившемся она рассказала соседке, которая вызвала врачей.