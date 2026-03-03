Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта, 15:00

Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину за размещение баннера на крыше здания Роскомнадзора

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест сроком на пять суток мужчине за размещение баннера на крыше здания Роскомнадзора, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Гражданина по имени Денис Герасименко признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия").

Суд установил, что 11 декабря 2025 года Герасименко находился на крыше здания Роскомнадзора в составе группы лиц и провел несогласованную публичную акцию, выражая несогласие с решениями уполномоченных органов о блокировке интернет-ресурсов, признанных запрещенными в России.

По данным инстанции, он закрепил на карнизе здания черный баннер с белой надписью: "Роскомнадзор, запрети этот баннер". В судебном заседании Герасименко признал вину, раскаялся и пообещал впредь подобных действий не совершать.

Ранее в Москве на 13 суток арестовали мужчину, который ругался матом в подъезде и жарил шашлыки на балконе. Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка. В ходе выяснения обстоятельств он признал вину и раскаялся.

судыпроисшествиярегионы

