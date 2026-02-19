В метро Москвы задержали женщину, распылившую баллончик в лицо пассажиру

Правоохранители задержали в столичном метро женщину, которая распылила баллончик в лицо пассажиру. Инцидент произошел на станции "Щелковская", сообщили в ГУ МВД России по Москве в MAX.

Как уточнили в ведомстве, пострадавший мужчина случайно задел женщину плечом, из-за чего между ними случился конфликт. Действия нарушительницы оперативно пресек наряд патрульно-постовой службы.

Уточняется, что задержанной оказалась москвичка 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажира на станции "Кутузовская". Инцидент произошел на Филевской линии при проходе двух пассажиров в вестибюль. Уточнялось, что между гражданами также произошла ссора. Нападавшим оказался 31-летний мужчина, в отношении него возбудили уголовное дело.