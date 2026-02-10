Сломавшему нос девушке в столичном метро мужчине предъявили обвинение

Фото: 77.мвд.рф

Столичный Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который напал на девушку в московском метро и сломал ей нос. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

По версии следствия, инцидент произошел 3 февраля на станции метро "Таганская". Между мужчиной и девушкой возник необоснованный конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ей как минимум 2 удара в область лица и туловища. Официальная причина перепалки не уточняется.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Проводятся следственные действия по сбору доказательств.

Информация о нападении ранее распространилась в соцсетях. Сообщалось, что неизвестный мужчина подходил в метро к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку, после чего злоумышленник выбил из ее рук телефон, ударил и сломал нос.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования.