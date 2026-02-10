Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 11:56

Происшествия

Сломавшему нос девушке в столичном метро мужчине предъявили обвинение

Фото: 77.мвд.рф

Столичный Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который напал на девушку в московском метро и сломал ей нос. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

По версии следствия, инцидент произошел 3 февраля на станции метро "Таганская". Между мужчиной и девушкой возник необоснованный конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ей как минимум 2 удара в область лица и туловища. Официальная причина перепалки не уточняется.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Проводятся следственные действия по сбору доказательств.

Информация о нападении ранее распространилась в соцсетях. Сообщалось, что неизвестный мужчина подходил в метро к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку, после чего злоумышленник выбил из ее рук телефон, ударил и сломал нос.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования.

Неизвестный сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика