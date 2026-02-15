Форма поиска по сайту

15 февраля, 12:10

Общество

Новый сезон проекта "Московская студенческая весна" стартовал в столице

Фото: пресс-служба КОСиМП

В столице начался новый сезон фестиваля "Московская студенческая весна". Конкурсная программа охватывает больше 10 направлений, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, фестиваль каждый год дает возможность молодежи представить свои таланты.

"Победители получат призы и право представить столицу на национальном уровне – в рамках "Российской студенческой весны", – добавила Сергунина.

Например, участники могут презентовать собственную коллекцию одежды или арт-проект, а также выступить на сцене с театральной постановкой. Отборочный тур проведут более чем в 70 вузах и колледжах столицы. Уже по его результатам состоится городской этап.

Регистрация продлится до 15 марта. Лауреатов фестиваля объявят на гала-концерте в мае, а зрителям покажут лучшие проекты.

Программа "Московской студенческой весны" включает в себя мастер-классы, встречи с экспертами, вокальный фестиваль и танцевальный чемпионат. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся четвертый сезон фестиваля "Живая сцена". Это главное ежегодное событие в жизни Содружества школьных театров. В этом сезоне ожидается участие более 900 творческих коллективов.

Фестиваль традиционно проводится по двум направлениям: "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена". Участниками первого становятся все школьные и студенческие театры. Второе направление представляет собой конкурсную программу. Коллективы могут заявить о себе в четырех номинациях.

