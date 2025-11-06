Какие возможности жителям столицы открывает проект "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На интерактивном портале "Молодежь Москвы" можно выбрать интересующее направление, стать частью проекта или забронировать бесплатные площадки, передает портал мэра и правительства столицы.

Проект "Молодежь Москвы" – это городская площадка для жителей города в возрасте от 14 до 35 лет, которая поддерживает и реализует их инициативы. Каждый может найти возможности для личного и профессионального роста, творчества, спорта, общения и участия в общественной жизни.

"Объединяя восемь ключевых направлений – от карьеры и спорта до творчества и дружбы, – мы создаем единое пространство для роста и самореализации молодого поколения", – отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Обновленный портал предлагает современные и удобные цифровые решения, а улучшенный интерфейс с понятной навигацией позволяет легко находить актуальные возможности, созданные в Москве. Здесь также есть афиша мероприятий, последние новости, бонусы и скидки от партнеров.

Например, мастер-классы по бачате и сальсе состоятся 8 ноября, а 11 ноября зрителей приглашают на финал лиги КВН "Молодежь Москвы". Принять участие в турнире по шахматам студенты колледжей смогут 12 ноября.

Также на портале можно найти карту пространств для учебы и работы в городе. Вся информация, которая может пригодиться студентам первого курса, собрана в "Путеводителе первокурсника".

Помимо этого, можно бесплатно забронировать различные мультиформатные пространства. В творческой художественной резиденции "Молодежь Москвы. Родина" можно воспользоваться художественной и дизайн-мастерскими, студией звукозаписи, залом для тренировок и многое другое.

Студии 3D-печати и моделирования, коворкинг и другие площадки доступны в районном центре "Место встречи Звездный", а в Холодильном переулке можно забронировать контент-ферму или кулинарную студию. Для бронирования нужно зарегистрироваться на портале и подать заявку с указанием цели использования, пространства работают каждый день с 10:00 до 20:00.

Для каждого из восьми ключевых направлений на портале создана отдельная страница, чтобы пользователи могли быстро найти актуальную информацию. Помимо этого, доступен специальный тест, который может определить, какое направление лучше соответствует интересам.

Передовые образовательные программы, разработанные ведущими экспертами, предлагает "Молодежь Москвы. Развитие". Участники, например, могут присоединиться к академии "Молодежь Москвы", в которой представлен широкий выбор образовательных курсов.

Направление "Молодежь Москвы. Карьера" помогает построить карьерный путь – на портале находятся актуальные вакансии и стажировки, кроме того, можно пройти всестороннюю подготовку к трудоустройству. Молодые люди могут получить поддержку опытных специалистов из разных сфер индустрии, а также присоединиться к профориентационной игре "Образ дела".

Присоединиться к патриотическим акциям, реализовать проекты, которые помогут сохранить память о прошлом города, пообщаться с героями различных времен можно с помощью направления "Молодежь Москвы. Город героев". Для участников проводятся открытые встречи "Диалоги с героями", исторические диктанты, экскурсии по местам боевой славы.

"Молодежь Москвы. Спорт" дает возможность молодежи принимать участие в соревнованиях по различным видам спорта, вести здоровый образ жизни и посещать встречи с известными спортсменами. Например, студенческие команды московских вузов участвуют в спортивно-интеллектуальном соревновании "Лига универов".

Талантливые жители города могут проявить свои навыки благодаря направлению "Молодежь Москвы. Креатив" и творческим конкурсам, таким как "Мисс и мистер студенчество Москвы", "Московская студенческая весна", конкурс граффити "Стены" и другие.

Направление "Молодежь Москвы. Дружба" дает возможность найти единомышленников из столицы, регионов России или из других стран. Для участников проводят кулинарные мастер-классы, разговорные клубы, ознакомительные экскурсии.

Кроме того, можно стать частью проекта благодаря направлению "Молодежь Москвы. Команда". Большое сообщество объединяет активных молодых людей, экспертов в разных сферах деятельности, председателей студенческого самоуправления. Можно также стать амбассадором проекта – для этого нужно быть студентом и подать заявку.

Ранее в столице впервые прошли 5 нетворкинг-сессий для молодежи, в рамках которых участники смогли познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов.

Можно было познакомиться с такими проектами, как "Школа ораторов", "Клуб блогеров", конкурс "Лица района" и другие. Эксперты также рассказали о стипендиях правительства Москвы и инициативах, включая "Студенческие парламентские клубы", "Новые медиа", "Спецкор" и "Школу дебатов".

