Более 5 тыс школьников Москвы пройдут обучение в ведущей IT-компании

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Свыше 5 тысяч учеников столичных IT-классов пройдут практическое обучение на программе образовательной платформы "Нетология", разработанной совместно с экспертами Сбера, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что IT – одно из самых востребованных направлений у московских старшеклассников. Город сотрудничает с ведущими компаниями, чтобы поддержать интерес ребят и расширить возможности изучения профильных предметов.

"В этом году более 5 тысяч учеников московских IT-классов пройдут практическое обучение по программированию с полным погружением в профессию в школе цифровых технологий "Школа 21". Ребята будут проводить целые учебные дни в IT-компании", – передает слова Раковой Агентство "Москва".

Заммэра обратила внимание, что этот формат лучше познакомит школьников с индустрией, в которой они планируют работать. Им удастся увидеть изнутри, как создаются IT-продукты, а также погрузиться в профессиональную атмосферу.

Девятиклассники будут решать вопросы по программированию на Python, а одиннадцатиклассники – работать с базами данных. Ребята узнают основы языка программирования, баз данных и SQL, изучат структуры, типы данных и другое. При этом лучшие участники обучения смогут посетить экскурсию в головном офисе Сбера.

Гендиректор "Нетологии" Марианна Снигирева рассказала, что проект создан для развития у школьников прикладных знаний и навыков в сфере информационных технологий. Погрузившись в контекст реальных задач, дети смогут понять, чего ожидать от работы.

С 2024 года ученики IT-классов также могут принять участие в проекте "Урок цифры", в рамках которого они могут получить знания от ведущих технологических компаний РФ. Ребята знакомятся с различными аспектами IT и решают реальные кейсы организаций.

В прошлом учебному году более 70 тысяч девятиклассников прошли программу комплексной профориентации в центре "Профессии будущего". Глава центра Андрей Тарасов отметил значимость 9-х классов в образовательном процессе, так как на этом этапе ученики могут впервые определить свою карьерную стратегию. Дети получают качественный старт для развития и узнают о реальном положении рынка труда.

