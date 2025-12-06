Электробусы вышли на маршруты с289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Современные электробусы российского производства начали курсировать по маршрутам с289 и № 443 в Западном и Юго-Восточном округах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Маршрут экологичного транспорта будет проходить рядом с семью станциями рельсового каркаса, а также вблизи учебных и медицинских учреждений. Всего горожанам станут доступны 12 новых машин.

"Мы продолжаем запускать электробусы на маршруты в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Это повышает уровень комфорта в поездках и качество обслуживания пассажиров в столице", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ранее электробусы вышли на маршруты № 766 и 831. Они охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов Москвы. Запуск экологичных машин стал возможен после подключения зарядных станций около станции МЦК ЗИЛ.

При этом всего около МЦК ЗИЛ было установлено семь новых зарядных станций, а с начала года – более 100 ультрабыстрых зарядок. Пантограф электробуса подключается к зарядному куполу станции, после чего заряд аккумулятора восполняется.